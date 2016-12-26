На Одесчине СБУ задержала аферистов, выдававших себя за сотрудников ведомства

Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачило в Одесской области группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников ведомства и требовали большие суммы денег от местных предпринимателей, угрожая уголовным преследованием.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Суммы, которые пытались получить вымогатели, колебались до 150 тысяч долларов США. Во время обысков по месту жительства аферистов оперативники изъяли документы и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее а Кропивницком СБУ задержала банду «оборотней в погонах».