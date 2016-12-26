Неизвестный сообщил о заминировании автовокзала в Первомайске

В городе Первомайске на Николаевщине утром 26 декабря неизвестный сообщил, что на местном автовокзале находится взрывное устройство.

Об этом сообщает сайт «05161».

«К правоохранителям поступила информация, что на территории автовокзала находится взрывное устройство. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. С территории автовокзала эвакуировали в общей сложности 65 человек (персонал и пассажиры). Периметр оцеплен, ожидается прибытия взрывотехников из Николаева», - отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве припаркованную «Skoda» приняли за заминированный автомобиль.