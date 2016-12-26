В Николаеве неизвестный изверг повесил собаку на дереве

В Николаеве, в микрорайоне Большая Корениха неизвестный повесил собаку на дереве возле дома по улице Набережная.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

О случившемся в полицию сообщил 84-летний местный житель, возле домовладения которого было совершено преступление. Утром 22 декабря он обнаружил на дереве повешенную собаку.

«По словам мужчины и жителей домов, расположенных рядом с местом происшествия, никаких подозрительных звуков, которые могли бы свидетельствовать о факте издевательства над животным прошлой ночью, они не слышали. О совершенном преступлении полицейские сообщили представителям «Центра защиты животных», - указано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина на глазах у десятков очевидцев зарезал дворняжку.