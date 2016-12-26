В Киеве СБУ задержала фальшивого полковника ГУР Минобороны

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией задержала в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Вооруженных Сил Украины, собирал деньги якобы на материальную поддержку участников АТО.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что злоумышленник уже имел проблемы с законом за подделку документов и незаконное хранение оружия. По информации спецслужбы, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дополнительную информацию о фейковом полковнике правоохранители получили от одного из украинских телеканалов.

Сотрудники спецслужбы задержали псевдоофицера возле столичного железнодорожного вокзала при регистрации в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных Сил Украины в одном из хостелов.

"Оперативники СБ Украины изъяли у мошенника поддельные удостоверение полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий. У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот", - добавили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на Одесчине СБУ задержала аферистов, выдававших себя за сотрудников ведомства.