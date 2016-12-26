Второй подозреваемый в даче взятки николаевскому прокурору за непривлечение по делу и возврат игровых автоматов так и не появился в суд

Подозреваемый Виталий Булавин В понедельник, 26 декабря, подозреваемый в даче взятки прокурору за непривлечение в уголовном производстве и снятия ареста с игровых автоматов Виталий Булавин не появился в очередной раз в Центральный райсуд Николаева для избрания меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Виталий Булавин и Михаил Слуцкий были задержаны в кабинете прокурора Владислава Белана при передаче 10 тысяч долларов США и обещали еще 20 тысяч за непривлечение их к ответственности по делу об организации незаконного игорного бизнеса, а также снятия ареста с изъятой компьютерной техники, транспорта и другого имущества.

В ходе заседания следственный судья Галина Подзигун зачитала ответ на запрос с диагнозом подозреваемого. Кроме того, согласно информации с больницы Булавин нуждается стационарном лечении до пяти суток, а до этого время ему не рекомендуется покидать больницу.

Следователь Дмитрий Шалабода отметил, что согласно показаниям лечащего врача Виталия Булавина, с ним на данный момент также можно проводить следственные мероприятия, но на территории лечебного заведения. Поэтому повестка была вручена под подпись Виталию Булавину, но учитывая его состояние он отметил, что не сможет прибыть на заседание из-за своего состояния здоровья.

Подозреваемый Булавин в суд не появился Председатель Центрального районного суда Николаева Галина Подзигун Прокурор Александр Кирпотенко и следователь Дмитрий Шалабода

В итоге, учитывая вышеизложенную информацию, судья Галина Подзигун объявила перерыв в заседании, а также повторно направить запрос о возможности участия в судебном заседании Булавина через определенное время.

Напомним, что в четверг, 22 декабря, Центральный райсуд Николаева после 10 часов судебных прений все-таки постановил арестовать «коллегу» Булавина Михаила Слуцкого с возможностью внесения залога в 2,4 миллиона гривен. На следующий день сам Виталий Булавин уже не появился на заседание - его адвокаты сообщили о госпитализации подозреваемого.