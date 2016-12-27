Арестованный безработный «игровик» оплатил 2,4 миллиона залога на следующий день после ареста

Подозреваемый Михаил Слуцкий Подозреваемый в даче взятки николаевскому прокурору за непривлечение по уголовному делу о незаконном ведении игорного бизнеса и возвращении изъятого имущества безработный херсонец Михаил Слуцкий оплатил залог в 2 миллиона 400 тысяч гривен на следующий день после ареста.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили источники в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, что в четверг, 22 декабря, Центральный райсуд Николаева после 10 часов судебных прений все-таки постановил арестовать Михаила Слуцкого с возможностью внесения залога в 2,4 миллиона гривен.

Напомним, Михаил Слуцкий вместе с Виталием Булавиным были задержаны в кабинете прокурора Владислава Белана при передаче 10 тысяч долларов США и обещали еще 20 тысяч за непривлечение их к ответственности по делу об организации незаконного игорного бизнеса, а также снятия ареста с изъятой компьютерной техники, транспорта и другого имущества.

Как стало известно на прошедшем судебном заседании Виталий Булавин и Михаил Слуцкий также обещали прокурору Белану платить по миллиону гривен ежемесячно за беспрепятственное продолжение ведения игорного бизнеса. Кроме того, Белан в своих показаниях отметил, что Булавин хвастался перед правоохранителями своим материальным состоянием, связями в правоохранительных органах и систематической оплатой информации судьям за проведении в отношении его бизнеса грядущих обысков.