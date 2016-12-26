В Николаеве пассажир не захотел платить за проезд в такси и разбил в автомобиле камнями два стекла

В понедельник вечером, 26 декабря, в Николаеве на улице Новороссийской у дома №56 произошел инцидент между водителем такси и его клиентом, который не захотел рассчитываться за проезд.

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам водителя такси, он взял нетрезвого клиента на пересечении улиц 1-я Слободская и Чкалова и довез до дома №56 по улице Новороссийской, расположенной в микрорайоне Терновка. Когда пришло время расплачиваться, мужчина отказался это делать, более того, предложил таксисту сразиться «один на один».

После чего он вышел из машины, взял лежащие булыжники и один запустил в лобовое стекло «Lanos», а второе – в стекло задней правой пассажирской двери. В ответ на это водитель такси набросился на клиента с кулаками. После драки клиент скрылся в доме.

На место происшествия были вызваны сотрудники патрульной полиции. Также по указанному адресу прибыла карета скорой медицинской помощи, которая оказывает помощь пассажиру – у него разбита голова.

В то же время, как сообщили «Преступности.НЕТ» в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, на спецлинию «102» поступил сигнал от мужчины, который сообщил, что на его избил водитель такси, при этом угрожая ему пистолетом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не нашли на данный момент подтверждения информации о наличии пистолета у водителя такси. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее двое жителей Николаева избили таксиста за то, что он отказался их везти, ожидая клиента.