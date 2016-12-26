«Не понравился репертуар»: в центре Львова двое мужчин обстреляли уличного музыканта

В центре Львова вчера, 25 декабря, двое мужчин устроили стрельбу из-за репертуара уличного музыканта.

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Львова.

Как сообщили в полиции, двое мужчин угрожали прохожим и несколько раз выстрелили в воздух. С агрессивно настроенными прохожими также была женщина.

На месте стрельбы обнаружили 5 гильз от 9 мм пистолета. Один из мужчин был задержан вскоре после того, как разослали ориентировку. При нем был травматический пистолет Форт-12 со снятым предохранителем.

Другой экипаж патрульных получил ориентировку о других участниках инцидента, которые сели в такси Daewoo Lanos. По описаниям они были похожи на разыскиваемых мужчину и женщину. Патрульные остановили такси. У мужчины нашли травматический пистолет Макарова для стрельбы резиновыми пулями. Также на коврике лежал нож с пятнами похожими на кровь и салфетка рядом.

Свидетели происшествия опознали всех трех задержанных. Причиной конфликта, по словам очевидцев, был репертуар уличного музыканта, который не понравился ранее упомянутой компании. Остальные обстоятельства дела выясняют следователи.

Что именно исполнял музыкант, в полиции не сообщают.

Напомним, во дворе николаевской многоэтажки шестеро мужчин устроили массовую драку со стрельбой.