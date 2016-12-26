В Одессе полиция закрыла сразу 13 игорных заведений

За одни сутки правоохранители остановили деятельность 13 подпольных игорных заведений в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Как сказано в сообщении, в рамках досудебного расследования по ч.1 ст. 203-2 УК было получено решение суда о проведении санкционированных обысков в нежилых помещениях, расположенных в разных районах Одессы. Услуги игорного бизнеса традиционно предоставлялись под видом государственной лотереи.

В ходе обысков изъято: 91 единица системных блоков и мониторов, устройства, обеспечивающие игорную деятельность, оргтехника, информационные носители, черновые записи, блокноты, чеки, другие документы, деньги в сумме 12 тыс. 471 грн, а также компьютеры администраторов заведений с паролями доступа к сайтам с азартными играми и базами данных игроков.