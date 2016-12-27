Крымские дезертиры удовлетворены условиями СИЗО Николаева, - российский омбудсмен

Максим Одинцов Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила двух задержанных военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова.

Об этом она рассказала РИА Новости.

- Я только что вышла из СИЗО города Николаева, где содержатся два наших военнослужащих — Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были задержаны на границе в ноябре месяце, и вот уже месяц они находятся здесь в следственном изолятор, — сказала омбудсмен.

- Они вполне в удовлетворительном состоянии, оба выглядят хорошо, опрятно одеты, нет чувства растерянности, они удовлетворены условиями и порядком содержания, но больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым, — добавила она.

Омбудсмен также рассказала, что Одинцов и Баранов просят о замене адвокатов, поскольку считают защиту неэффективной.

Кроме того, Москалькова намерена просить украинского омбудсмена Валерию Лутковскую помочь с лечением Максима Одинцова, которому незадолго до задержания была сделана операция на плечевом суставе.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ на границе с Крымом задержала двух дезертиров, Максима Одинцова и Александра Баранова, которые в 2014 году изменили присяге и перешли служить в российскую армию. После задержания дезертиров доставили в СИЗО города Николаева. В отношении них СБУ расследовала уголовные производства, открытые по ст.408 Уголовного кодекса Украины («Дезертирство») и ч.1 ст. 111 УК Украины – («Госизмена»).

До 2014 года Одинцов и Баранов проходили службу в Вооруженных силах Украины в части, расположенной в Сакском районе Крыма. Когда Крым был захвачен российскими военными, военнослужащие перешли на службу в армию РФ.

Стоит отметить, что, по имеющейся информации, задержанные не прошли процедуру выхода из украинского гражданства и они до сих пор являются гражданами Украины.

По состоянию на 23 декабря текущего года Военная прокуратура Николаевского гарнизона закончила досудебное расследование и направила в суд соответствующие обвинительные акты.