В Якутии живодеры устроили охоту на медведя, задавив его «Уралом»

В сети появилось видео, как в Якутии мужчины на «Уралах» задавили медведя. По данному факту начата проверка.

Об этом сообщает местное издание News.Ykt.Ru.

Издание отмечает, что в министерстве охраны природы Якутии уже начали проверку после появления ролика в соцсетях.

На видео видно, как водитель «Урала» несколько раз переехал медведя, но зверь не сдается. К машине подъезжает второй «Урал» и прижимает медведя к земле. Животное пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков пытается проткнуть железным прутом голову животного.

Напомним, в 2015 году россиянин ради «развлечения» убил редкого белого медведя, скормив ему взрывчатку.

Отметим, ранее в России машинисты на локомотиве устроили погоню за бегущим по путям медведем и сбили его. Ролик снят самими машинистами, бригада сопровождает погоню одобрительными криками.