«Борьба за квартиру и криминальные разборки»: в полиции рассказали о раскрытии двух заказных убийств

Убийство человека, которого «заказал» родной брат, предотвращено в Винницкой области, а в Харьковской области правоохранители задержали двух киллеров, которые несколько месяцев следили за пострадавшим.

Об этом сообщил и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян на своей странице в Facebook.

По его информации, в семье винничан возник конфликт из-за передела права собственности на квартиру. Отец, проживавший с младшим сыном в квартире, отказывался зарегистрировать там дочь и старшего сына, которые также претендовали на жилье. Конфликтная ситуация переросла в выяснение отношений с помощью силы. Старший сын, защищая сестру, поднял руку на отца. Чтобы отомстить старшему брату, 22-летний житель Винницы решился на преступление и заказал его убийство.

«Цена вопроса — 10 000 гривен. Исполнитель — ранее судимый. Изначально планировалось убить всю семью старшего брата вместе с женой и дочерью. «Помиловали» и ограничились лишь мужчиной», — отметил Троян.

Полицейские инсценировали убийство, а в качестве подтверждения совершения преступления передали заказчику фотографии окровавленного брата вместе с его паспортом. После этого молодого человека задержали бойцы спецподразделения полиции КОРД. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч.3 ст.27, п. 11 ч. 2 ст. 115 (приготовление к умышленному убийству по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в Харькове оперативники уголовного розыска задержали злоумышленников, которые «боролись» за раздел сфер влияния.

«Злоумышленники планировали преступление почти три месяца и заранее присоединили к автомобилю потерпевшего устройство для слежения. Цена вопроса — 8000 гривен. Во время покушения пострадавший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован», — сообщил Троян.

Оперативники уголовного розыска изъяли у злоумышленников два автомата Калашникова, пистолет «ТТ» и патроны к ним. Указанное оружие и боеприпасы подозреваемые закопали на пустыре, а неподалеку оставили автомобиль, на котором наблюдали за пострадавшим.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на совершение умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее CБУ предупредила убийство главы сельсовета в Одесской области, которого «заказал» политический конкурент.