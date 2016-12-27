Патрульные задержали николаевца, у которого они нашли кастет

В Николаеве 26 декабря патрульные задержали 24-летнего николаевца, у которого они нашли кастет.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 23:00 патрульные получили сообщение об ограблении женщины на улице Иванова. Во время отработки прилегающей территории инспекторы заметили молодого человека, похожего по приметам на нападавшего.

«При проведении поверхностной проверки у парня нашли предмет, похожий на кастет. При этом парень категорически отрицал свою причастность к ограблению. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции и передали ей подозреваемого», - отмечается в сообщении.

Также указывается, что задержанный подозревается в «хранении кастета», а не в ограблении.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные задержали находящегося в розыске николаевца, когда тот пил пиво на улице.