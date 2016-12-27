В Умани судья, пойманная на взятке, пошла на повышение

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Судья Людмила Горячковская, которую обвиняют во взяточничестве, назначена исполняющей обязанности председателя Уманского районного суда. 

Об этом написал на странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

«Вот так новость…О Люде Горячковской я уже рассказывал. Судья из Умани. Люду взяли с «благодарностью» и сейчас судят за взятку. Люда, которая «брала, беру и буду брать». Так вот, Люду назначили и.о. председателя Уманского районного суда! Судью, обвиняемую во взяточничестве, вынесении заведомо неправосудного решения и злоупотреблении служебным положением! Активисты ОО «Стоп коррупции» добились ее отстранения два месяца назад. А теперь Люда пошла на повышение. Это и есть судебная реформа? У меня слов нет, одни маты», — написал он.

Напомним, в Николаеве судье вручили подозрение за получение взятки четыре года назад.

Роман Свиридов

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