В Умани судья, пойманная на взятке, пошла на повышение

Судья Людмила Горячковская, которую обвиняют во взяточничестве, назначена исполняющей обязанности председателя Уманского районного суда.

Об этом написал на странице в Facebook журналист Роман Бочкала.

«Вот так новость…О Люде Горячковской я уже рассказывал. Судья из Умани. Люду взяли с «благодарностью» и сейчас судят за взятку. Люда, которая «брала, беру и буду брать». Так вот, Люду назначили и.о. председателя Уманского районного суда! Судью, обвиняемую во взяточничестве, вынесении заведомо неправосудного решения и злоупотреблении служебным положением! Активисты ОО «Стоп коррупции» добились ее отстранения два месяца назад. А теперь Люда пошла на повышение. Это и есть судебная реформа? У меня слов нет, одни маты», — написал он.