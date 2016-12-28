«В хозяйстве все пригодится», - в Первомайске воров поймали на краже 10 баллонов с кислородом

В городе Первомайске на Николаевщине полиция задержали злоумышленников, укравших 10 баллонов с кислородом со склада фирмы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился работник предприятия с сообщением, что неизвестные проникли через крышу на территорию складского помещения на улице Желябова и похитили 10 баллонов с кислородом.

«Полицейские застали 19-летних злоумышленников на дороге. Полиция обратила внимание на автомобиль, который стоял на обочине – в машине лежали баллоны. Парни в автомобиле заявили, что случайно нашли баллоны с кислородом, а в хозяйстве мол все пригодится. «Найденное» оказалось именно тем имуществом, которое исчезло с предприятия, злоумышленники признались в краже», - отмечено в сообщении.

В полиции не уточняют, сколько именно было злоумышленников, но пишут, что один из них уже был ранее судим.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области неизвестные обокрали аптеку.