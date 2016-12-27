В Николаеве продолжается суд над обвиняемыми в убийстве девушки, тело которой нашли на берегу реки

Юлия Малущенко Центральный районный суд города Николаева продлил еще на 60 дней до 11 февраля 2017-го года срок содержания под стражей двоих обвиняемых Дмитрия Верлянко и Артура Мунежкина в жестоком убийстве 21-летней Юлии Малущенко.

Об этом говорится в соответствующем определении суда.

Подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами 6, 12 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство»), части 4 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины.

Продлевая срок действия меры пресечения обвиняемым, суд объяснил, почему не усматривает оснований для ее изменения:

«При избрании такой меры пресечения и продления срока его действия суд исходил из того, что существуют риски, что обвиняемые могут скрываться от органов досудебного расследования и суда. Суд отмечает, что в настоящее время доказательств того, что этот риск уменьшился, материалы дела не содержат. Кроме того, суд получил новые данные о механизме причинения телесных повреждений девушке и об обстоятельствах их причинения. Эти обстоятельства влекут за собой необходимость сбора дополнительных сведений по делу. При этом, с учетом имеющихся в деле сведений об эффективности действий обвиняемых по сокрытию преступления, суд приходит к выводу, что, находясь на свободе, обвиняемые смогут повредить должному исследованию новых данных».

Также в ходе заседания суда выяснилось, что был получен вывод дополнительной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной экспертами Днепровского областного бюро судебных экспертиз.

«Его содержание указывает о необходимости получения дополнительных доказательств по делу, в частности, объяснений сторон по поводу обстоятельств, о которых указывает заключение эксперта. Вместе с тем, получение таких доказательств возможно только после ознакомления сторон с экспертным заключением. При этом суд считает необходимым предоставить сторонам время для ознакомления с заключением эксперта, для чего объявить перерыв в судебном заседании», - говорится в определении суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оба подсудимых обвиняются в том, что 1 августа они, действуя по предварительному сговору между собой по корыстным мотивам, убили девушку, завладели ее имуществом, а тело вывезли из квартиры и оставили в кустах камыша возле поликлиники УМВД Украины в Николаевской области по улице Флотская, 71. Изначально оба обвиняемых не признавали своей вины в содеянном. Потом один из них - Верлянко рассказал в суде, как утопил Юлию.

Примечательно, что уголовное производство уже два года рассматривается в Центральном районном суде.