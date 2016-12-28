Жители Николаевщины приютили бездомного парня и тот угнал их автомобиль

Фото - иллюстрация В Николаевском районе Николаевской области 21-летний бездомный угнал автомобиль «Таврия» у семьи, которая его приютила.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«24 декабря бездомный парень решил без разрешения покататься на автомобиле хозяев. Помыв по просьбе домовладельца машину, нетрезвый юноша завел двигатель и поехал. Когда хозяин «Таврии» обнаружил исчезновение и парня, и транспортного средства, он обратился за помощью в полицию. Полицейские нашли и задержали угонщика, который к тому же находился в розыске Березанским судом за совершение кражи. Автомобиль полицейские вернули владельцу, а злоумышленнику объявили о подозрении в угоне», - отмечено в сообщении.

Также полиция задержала двух ранее судимых 22-летних парней, которые в ноябре в Первомайске угнали автомобиль «ВАЗ-2106». Эту машину владелец оставил во дворе многоэтажного дома по улице Достоевского и забыв ключ в замке зажигания.

«Похитители продали транспортное средство, но полицейские установили и покупателя, и «продавцов», и изъяли автомобиль. Злоумышленникам объявили о подозрении и избирается мера пресечения», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине бездомный ранил ножом и ограбил мужчину, который дал ему приют и работу.