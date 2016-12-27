В Южноукраинске грабители попались полиции, когда пожаловались, что проститутка «кинула» их на деньги

В городе Южноукраинске на Николаевщине двое подростков ограбили мужчину и обратились в полицию за помощью, после того как их обманула проститутка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 3:15 в Южноукраинское отделение полиции обратился 31-летний местный житель с заявлением, что в лифте дома по проспекту Независимости неизвестные, применив силу, отобрали у него сумку. Грабителей искать не пришлось, они сами обратились к полицейским.

«Почти одновременно полицейские получили сообщение, что двое парней, заказав проститутку и отправив деньги за предоставление сексуальных услуг, так и не встретились с «жрицей любви» - она не приехала. Направляясь к месту ограбления, полицейские забрали по дороге пострадавших от аферы, чтобы потом отвезти их в отделение для написания заявления», - отмечено в сообщении.

На пороге здания полицию уже ждал ограбленный мужчина. Увидев в салоне полицейского автомобиля своих обидчиков, пострадавший поинтересовался, каким образом полицейским удалось так быстро задержать преступников. Тогда и выяснилось, что пострадавшие от мошенничества перед этим совершили преступление - ограбили мужчину.

«Как выяснилось, двое парней возрастом 17 и 18 лет, увидев на улице нетрезвого мужчину, подошли к нему и попросили позвонить с его мобильного. Мужчина не отказал. Злоумышленники телефон вернули, но решили поживиться имуществом мужчины и последовали за ним. В лифте грабители ударили мужчину, вырвали из его рук сумку и скрылись».

«Получив деньги, молодые люди решили заказать проститутку. Договорившись по телефону о встрече, они перевели деньги на банковский счет, но «заказа» так и не дождались – женщина не приехала и более того, отключила номер мобильного телефона от сети. Парни, возмутившись действиями мошенницы, позвонили в полицию и заявили о совершении аферы», - рассказали в полиции.

Оказалось, что 17-летний задержанный ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Отобранные вещи полиция вернула мужчине.

Напомним, ранее в херсонской полиции рассказали о курьезном задержании мужчины, которого разыскивали в Николаеве.