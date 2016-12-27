В зоне АТО разоблачили конвертцентр с оборотом в 100 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с ГФС разоблачили в Покровске Донецкой области подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации "теневых" средств через ряд фиктивных фирм", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники СБ Украины изъяли более одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, которые подтверждают проведение финансовых сделок.

"В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия", - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Николаеве СБУ разоблачила конвертцентр, отмывающий деньги агропредприятий и сбытчиков металлолома.