Прокуратура сообщила о подозрении троим организаторам сети игорных заведений в Николаеве и области

Назар Степанчак Прокуратура Николаевской области сообщила о подозрении троим организаторам сети игорного бизнеса в Николаеве и области.

Об этом в ходе встречи с представителями общественности во вторник, 27 декабря, сообщил заместитель прокурора Николаевщины Назар Степанчак.

- Мы сообщили о подозрении, впервые за год, троим организаторам группы, которая занималась организацией сети игорных заведений на территории Николаевской области, - отметил Степанчак.

На уточняющий вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ» заместитель прокурора области добавил, что речь идет не о рядовых исполнителях, и не о тех, кто пытался дать взятку прокурору.

По его словам, на данный момент, в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее в кабинете прокурора Владислава Белана были задержаны Михаил Слуцкий вместе с Виталием Булавиным, которые предложили ему взятку в размере 30 тысяч долларов за непривлечение их к ответственности по делу об организации незаконного игорного бизнеса, а также снятия ареста с изъятой компьютерной техники, транспорта и другого имущества.

Как стало известно на прошедшем судебном заседании Виталий Булавин и Михаил Слуцкий также обещали прокурору Белану платить по миллиону гривен ежемесячно за беспрепятственное продолжение ведения игорного бизнеса. Кроме того, Белан в своих показаниях отметил, что Булавин хвастался перед правоохранителями своим материальным состоянием, связями в правоохранительных органах и систематической оплатой информации судьям за проведении в отношении его бизнеса грядущих обысков.

22 декабря Центральный райсуд Николаева после 10 часов судебных прений постановил арестовать Михаила Слуцкого с возможностью внесения залога в 2,4 миллиона гривен. Залог был внесен уже на следующий день.

Что касается Булавина, то 23 декабря он не явился в Центральный районный суд города Николаева на избрание меры пресечения, так как, по словам его адвоката, находится в частной клинике в Одессе на стационарном лечении.

Также напомним о том, что в Николаеве объявили войну нелегальному игорному бизнесу. Как известно, в средине ноября в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино и провела обыски еще на 30 объектах игровой сети. Позже были закрыты еще несколько казино. После этого, губернатор Николаевской области Алексей Савченко призвал всех, кто занимается игорным бизнесом в Николаеве, бежать.