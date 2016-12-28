Николаевская полиция и чиновники изъяли у «стихийных» торговцев сосны, фрукты и кондитерские изделия

В Николаеве полиция и чиновники провели рейд против нарушений правил торговли в общественных местах.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В совместном рейде принимали участие полицейские управления превентивной деятельности, управления патрульной полиции, представители Государственной экологической инспекции и местных администраций.

«Выявили 7 правонарушений, предусмотренных статьями 160 («Торговля с рук в неустановленных местах») и 152 («Нарушение… правил благоустройства территорий населенных пунктов») Кодекса Украины об административных правонарушениях. Относительно семи правонарушителей составлены административные протоколы, изъято 28 хвойных деревьев и 75 килограммов фруктов, 30 кг кондитерских изделий, 25 кг колбасных изделий и 20 кг рыбы, которые до принятия решения будут находиться на ответственном хранении», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее николаевская полиция отрапортовала, что изъяла из незаконной торговли 170 ёлок.