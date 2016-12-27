В Николаеве продавщицы и прохожие задержали злоумышленника, похитившего в магазине куртку

В Николаеве продавщицы и неравнодушные прохожие задержали 45-летнего ранее судимого мужчину, который похитил из магазина куртку.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Так, в полицию поступило сообщение, что граждане задержали грабителя. Патрульные, которые немедленно прибыли на место по вызову, увидели, как две женщины и несколько мужчин удерживают неизвестного.

«Как выяснилось, именно этот незнакомец несколько минут назад, находясь в помещении магазина стоковой одежды по улице Рюмина, надел на себя мужскую куртку и, несмотря на замечания продавцов и кассира, пытался уйти, не расплатившись за товар. По словам продавщиц, они не растерялись и начали догонять злоумышленника, требуя у него вернуть награбленное. Однако он, отвечая нецензурной бранью, только ускорил шаг и направился в сторону Центрального рынка. Свидетелями происходящего стали прохожие, которые вместе с работницами магазина повалили злоумышленника на землю и позвонили в полицию», - отмечено в сообщении.

Злоумышленник начал отрицать свою причастность к преступлению и попытался убедить полицейских, что ни в чем не виноват. Для установления обстоятельств мужчину доставили в Заводский отдел полиции.

«Показания задержанного о якобы его непричастности к преступлению опровергли участковые офицеры полиции, которые, опросив свидетелей и всех участников происшествия, установили, как все происходило. Задержанным оказался николаевец, ранее судимый за совершение краж и за угон», - также сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что неравнодушный николаевец задержал «карманницу», укравшую кошелек в маршрутном такси.