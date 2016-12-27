В Николаеве наградили лучших спортсменов уходящего года

В Николаеве 27 декабря состоялась церемония награждения «Лауреат спортивного года-2016», на которой определили лучших спортсменов и тренеров Николаевской области.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Уходящий год, несмотря на все сложности, для Николаевщины стал успешным в плане спортивных достижений. По результатам местных спортсменов Николаевская область заняла третье место во всеукраинском зачете после Киева и Одессы. На летних Олимпийских играх Украину представили семь николаевских спортсменов. Во время мероприятия особенно отметили заслуги Ольги Харлан, которая, несмотря на травму, смогла получить «бронзу» в индивидуальном первенстве по фехтованию и «серебро» в командном зачете.

Касательно Паралимпийских игр, то в них приняли участие 12 николаевских спортсменов, которые принесли в победную копилку Украины 6 золотых, одну серебряную и 5 бронзовых наград. Стоит отметить, что на счету николаевских спортсменов два мировых и один рекорд Паралимпийских игр.

Лучшим спортсменом года на Николаевщине признали прыгуна в воду Илью Квашу, а лучшей спортсменкой года – Ольгу Харлан.

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко вручил ордена лучшим николаевским тренерам, среди которых личные наставники Ольги Харлан и Ильи Кваши, и подарил ключи от квартиры спортсменке Елене Федоровой. Кроме того, среди спортсменов были определены следующие победители за достижения в уходящем году:

- Максим Линник (мастер спорта Украины международного класса, двукратный чемпион Европы по рукопашному бою среди взрослых) в мужской номинации «Вместе с олимпийцами». - Кристина Скрипниченко (мастер спорта Украины международного класса, двукратный серебряный призер чемпионата Европы по кикбоксингу среди взрослых, музыкальные упражнения) в женской номинации «Вместе с олимпийцами». - Геннадий Бойко (заслуженный мастер спорта Украины по плаванию, двукратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию, трижды чемпион Европы по плаванию) в номинации «Сильные духом».

- Людмила Куклиновская (мастер спорта Украины, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров) в номинации «Олимпийская надежда». - Дмитрий Прокопенко (заслуженный мастер спорта Советского союза) и Евгений Бурых (мастер спорта Советского союза – чемпионы мира и Украины по академической гребле в разряде ветераны) в номинации «Ветеран спорта». - Артем Скороход (учитель физического воспитания Николаевского высшего училища физической культуры, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, заслуженный тренер Украины) в номинации «Лучший тренер года».

В номинации «За преданность делу» лауреатами определены Владимир Борухов, Анатолий Панасюк и Дмитрий Штапенко.