В центре Николаева неизвестные обокрали еще два автомобиля

В центре Николаева 26 декабря неизвестные обокрали два автомобиля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В первом случае, в период с 17:30 до 17:55 в районе перекрестка улиц Потемкинская и Соборная из автомобиля «BMW» неизвестные похитили кошелек, в котором находились 7 тысяч гривен.

В тот же день в период с 17:30 до 19:25 неизвестные похитили видеорегистратор, сумку с 400 гривнами и личными документами из автомобиля «Mitsubishi», который был припаркован у торгово-развлекательного комплекса по адресу проспект Центральный, 98.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве не прекращаются автокражи: у водителей похищают номера, пистолеты и аккумуляторы.