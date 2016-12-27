В Николаеве патрульные нашли у двух парней наркотики, пистолет и нож

В Николаеве патрульные задержали двух подозреваемых в хранении оружия и наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 19:00 во время пешего патрулирования на улице Малой Морской инспекторы увидели двух парней, которые пили пиво.

«Во время общения патрульные заметили, что парни очень нервничают, поэтому решили провести поверхностную проверку. При этом во внутреннем кармане куртки 24-летнего николаевца патрульные нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. У его сверстника в сумке инспекторы нашли предметы, похожие на пистолет и нож», - идет речь в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульные задержали николаевца, у которого они нашли кастет.