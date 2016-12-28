Николаевская полиция открыла уголовное производство из-за конфликта таксиста с пассажиром

В Николаеве полиция открыла уголовное производство по факту конфликта таксиста и его нетрезвого пассажира.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Как известно, 26 декабря в Николаеве на улице Новороссийской у дома №56 произошел инцидент между водителем такси и его нетрезвым клиентом, который не захотел рассчитываться за проезд, а также побил окна автомобиля и пытался избить таксиста

Следственное отделение Центрального отдела полиции начало уголовное производство по признакам ст.128 УК Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работа на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет.

При этом в полиции отмечают, что сейчас проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будут приняты дальнейшие решения о дополнительной квалификации событий.

По информации полиции, 22-летний таксист в ответ на действия мужчины ударил дебошира, от чего тот упал и ударился головой о дорожное покрытие.

Кроме того, 35-летнего пострадавшего с разбитой головой пришлось «успокаивать» еще и правоохранителям, которых он собирался «проучить».

Напомним, ранее двое жителей Николаева избили таксиста за то, что он отказался их везти, ожидая клиента.