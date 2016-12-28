Киевский суд отложил рассмотрение дела Януковича о госизмене на неопределенное время

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны защиты экс-президента Виктора Януковича и перенес рассмотрение его дела о государственной измене на неопределенное время.

Об этом сообщает «Укринформ».

"Удовлетворить ходатайство защитника по определению подсудности по уголовному производству... Объявить перерыв в заседании суда на неопределенный срок", - заявил судья.

По словам адвоката Виталия Сердюка, сейчас ходатайство об определении подсудности рассмотрения дела Януковича находится в Апелляционном суде Киева, где должен быть рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, защита экс-президента Виктора Януковича отказалась принимать подозрение в госизмене, объявленное генеральным прокурором Юрием Луценво во время допроса 28 ноября.