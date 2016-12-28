В Николаеве спилили акацию, чтобы расчистить место для мусорного бака

В Николаеве 29 декабря в районе дома №3 по улице Рабочая, возле Дома культуры строителей спилили две многолетние акации. Одну из них снесли, чтобы освободить место для мусорного бака.

Об этом пишет «Николаевский центр журналистских расследований».

В акте обследования, который «лесорубы» предъявили горожанам лишь после вызова полиции, речь шла о ликвидации одной засохшей акации возле дома №2А по улице Рабочей. Документов на второе дерево рабочие не показали. Однако, по словам местных жителей, рабочие признались, что одно дерево было срублено из-за того, что его ветки падали на машины, припаркованные возле кафе-бара «Метелица», а другое, чтобы освободить место для установки мусорного бака.

В целом, согласно акту, подписанному замначальника управления экологии департамента ЖКХ Татьяной Скибицкой, планируется снесение еще 19 деревьев в разных районах города. Журналисты попытались получить комментарий у чиновницы, однако она отсутствовала на рабочем месте.

Как пишет у себя в «Facebook» жительница Николаева Алла Тележняк, рабочие не только спилили две акации, а еще и кронировали «под ноль» три других дерева.

«Прошу обратить пристальное внимание, что разрешение есть на 4 дерева: одно дерево позволили срубить, а три омолодить. На самом деле срубили 2 дерева и 3 кронировали «под ноль»... Собирались еще рубить, и я не дала... Сколько еще надо вырубить здоровых деревьев, чтобы чиновники пришли к пониманию, что так дальше продолжаться не может?» - пишет Тележняк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ингульском районе Николаева рабочие «под ноль» обрезали несколько здоровых деревьев.