В Николаеве бывший участковый организовал незаконные точки по продаже пиротехники, - СМИ

В Николаеве патрульные задержали одного из незаконных торговцев пиротехникой. В ситуации пришел разбираться организатор этого «бизнеса» – Владислав Шумада, ранее долгое время проработавший участковым милиционером.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо».

Так, 26 декабря, увидев возле рынка «Феникс» реализатора незаконной продукции, журналистка вызвала полицию, но продавец, посоветовавшись с кем-то по телефону, сложил весь товар в железную будку и скрылся.

Зато не успел скрыться другой реализатор, торгующий в это время незаконной пиротехникой возле магазина «Валентина» на проспекте Богоявленском. Подъехавшие к нему патрульные не позволили закрыть подсобное помещение, куда продавец быстро убрал свой товар, увидев приближающихся полицейских.

«По звонку продавца сюда же, кроме других его товарищей, подоспел и организатор незаконного бизнеса Владислав Шумада, заявивший, что хочет закрыть «свое» помещение (где хранится реализуемая пиротехника), показав даже договор аренды на него. Однако патрульные стояли на своем, не позволяя закрыть помещение, и дождавшись следственно-оперативную группу, передали ей нарушителей. Была проведена опись содержимого ящиков с пиротехникой, составлен административный протокол. Материалы будут переданы в суд», - пишет издание.

Напомним, в Николаеве введен запрет на пиротехнику - пользоваться фейерверками и петардами разрешено лишь в новогоднюю ночь, на День независимости Украины, День Победы и День вывода советских войск из Афганистана.