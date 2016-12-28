В Николаеве рабочие «под ноль» обрезали несколько здоровых деревьев

В Николаеве 26 декабря рабочие обрезали здоровые деревья на улице Космонавтов, в районе бывшего кинотеатра «Космос».

Об этом идет речь в письме, присланном на почту редакции «Преступности.НЕТ».

«До самой темноты сильно подрезали деревья. На мои замечания и просьбы показать разрешительные документы работники, осуществлявшие срез деревьев, не реагировали. Мне пришлось вызвать полицию. По приезду полиции один из работников показал какую-то бумагу. По его словам, это была копия акта с номером №1099 от 19 декабря 2016 года, якобы изданного Ленинской (именно так они ее назвали) районной администрацией».

«Полицейские сказали, что ничего сделать не могут, и что если я хочу разобраться, то могу самостоятельно сходить в районную администрацию и разбираться там. Все срезанные деревья были красивыми и здоровыми!» - отмечает автор письма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве фирма сносила здоровые деревья и варварски «кронировала» акации.