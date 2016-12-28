Торговец едва не избил николаевского фотографа за снимок ларька

В среду, 28 декабря, в Николаеве произошел инцидент между николаевским фотокорреспондентом Юрием Кошковским и торговцем из-за фотографии ларька последнего.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам Юрий Кошковский.

«Друзья! Как Вы думаете, сколько стоит такая фотография! Не буду интриговать, расскажу. Во-первых, минимум час времени, во-вторых, чуть не стоило здоровья. По порядку. Иду по Театральной с Мира, перед онкобольницей киоск «Сорочинські ковбаси», а продают детские игрушки. Естественно я как порядочный фотокор сфоткал его и иду дальше. Пройдя метров десять, сзади кто-то налетел и схватил за руку. Ну, я сразу представился, что журналист. Короче на хулигана это не возымело никакого эффекта, пришлось вызывать полицию. Ну естественно пока ждал, выслушал много чего про себя интересного. Я понимаю, что люди не знают законов. Но препятствование журналистской деятельности карается законом», - написал Кошковский.

Напомним, 5 мая в Николаеве возле здания Центрального районного суда двое жителей Херсона - братья Дмитрий и Сергей Кальченко, которых судят за нападение на патрульных полицейских, препятствуя законной журналистской деятельности, отобрали у корреспондентов «Преступности.НЕТ» фотоаппарат.

На данный момент дело уже находится в суде.