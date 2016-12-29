«Банковские» мошенники выманили у пятерых жителей Николаевщины почти 40 тысяч гривен

Сразу пять жителей Николаевщины стали жертвами телефонных мошенников, которые выдали себя за банковских работников. В сумме потерпевшие лишились почти 40 тысяч гривен.

В первом случае на уловку мошенников попалась 37-летняя жительница Центрального района Николаева.

«Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся работником банка, и сообщил, что якобы произошел технический сбой в программе, в результате чего она может потерять свои сбережения на банковском счете. Телефонный собеседник заверил, что возникшую проблему можно решить прямо сейчас, но для этого нужно сообщить данные банковской карты. Женщина назвала неизвестному эти данные, а через несколько минут получила СМС-сообщение о снятии с ее счета 21 тысячи гривен», - указано в сообщении.

С аналогичным заявлением в полицию Ингульского района обратился 56-летний мужчина. Назвав незнакомому телефонному собеседнику реквизиты своего счета, мужчина потерял 2 тысячи 430 гривен. Кроме того, в еще одном подобном случае 57-летняя жительница Николаева согласилась на предложение телефонного мошенника «увеличить кредитный лимит по карте». Женщина ответила на все вопросы незнакомца, а тот, узнав конфиденциальную информацию, снял с ее счета 5 тысяч гривен. Также сообщается, что в аналогичных случаях мужчина из Березанского района потерял 7 тысяч 480 гривен, а житель Южноукраинска – 4 тысячи гривен.

Напомним, ранее полиция напомнила, как уберечься от телефонных мошенников, снимающих деньги с банковских счетов.