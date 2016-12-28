В Николаеве поймали автовора, укравшего аккумуляторы из пяти автомобилей

В Николаеве полиция задержала 32-летнего подозреваемого в пяти кражах аккумуляторов из машин.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Так, в течение нескольких месяцев в Заводский отдел полиции поступил ряд заявлений о кражах аккумуляторов. Во всех случаях злоумышленник действовал ночью, выбирая машины исключительно «отечественного» производства, которые не оснащены сигнализацией.

Вор «попал в руки» оперативников, когда нес очередную «добычу» в пункт приема металлолома – как выяснилось, несколько часов назад он снял аккумулятор с автомобиля «ВАЗ-2106», припаркованного возле дома по улице Лазурной. Полицейские изъяли похищенное и вернули аккумулятор владельцу машины.

«В ходе досудебного следствия доказана причастность мужчины к совершению еще четырех аналогичных краж на территории Заводского района. Причину своих поступков вор обосновал тяжелым материальным положением, которое он даже и не собирался исправить, устроившись на работу. Проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории города», - добавили в полиции.

Кроме того, в Заводском районе зафиксированы еще две кражи из машин. 27 декабря из «Mercedes Vito», который водитель оставил на несколько минут в районе перекрестка улиц 8-го Марта и Сенной (Буденного), неизвестный похитил барсетку с документами, воспользовавшись незапертой дверью. В тот же день сообщение о краже автомагнитолы поступило от 18-летнего владельца «ВАЗ-2106». Злоумышленник подобрал ключ и проник в салон машины, оставленной на ночь возле дома №46 по улице Гражданской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве не останавливается волна краж из автомобилей.