Житель Виннитчины заявил полиции, что хранил 60 килограммов наркотиков для «собственного употребления»

В городе Гнивань Винницкой области полиция во время обысков нашла у 33-летнего местного жителя почти 60 килограммов марихуаны и амфетамина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Полиция изъяла мешки с сухими растениями конопли, коробки и пакеты с расфасованной марихуаной, «вещество, похожее на амфетамин», и оборудование для изготовления психотропных веществ. На некоторых пакетах и ​​коробках с марихуаной были указаны данные об её качестве.

«Правонарушитель оправдывается, что наркотики хранил для собственного употребления. Изъятое направили на экспертизу», - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мужчина хранил у себя полкилограмма конопли для «снятия стресса».