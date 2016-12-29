В Николаеве мужчина, угрожая расправой, отобрал у подростка телефон

В Николаеве вечером 27 декабря неизвестный мужчина, угрожая расправой, отобрал у 16-летнего подростка мобильный телефон.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции.

Происшествие произошло около 22:00 возле дома №3 по улице 3-я Слободская. Сейчас правоохранители занимаются поисками мужчины, ограбившего несовершеннолетнего.

«Приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, рост - 170 см., плотного телосложения, был одет в джинсы синего цвета и куртку черного цвета. Правоохранители устанавливают личность мужчины и обращаются к гражданам, которые владеют информацией по данному факту, сообщить в Заводский отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: Николаев, улица Белая, 44, или по телефонам (0512) 34-11-98, 102», – отмечают в полиции.

На данный момент полицией начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.186 УК Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, патрульные задержали парня, который с ножом пытался отобрать телефон у николаевского школьника.