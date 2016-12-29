В Николаеве неизвестный поджег «Ниву»

В Николаеве рано утром 27 декабря неизвестный злоумышленник поджег автомобиль «ВАЗ-2121», принадлежащий 31-летней местной жительнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Автомобиль находился на территории домовладения по улице Нагорной. Как пояснила владелица машины, около 5:30 она услышала звук, что якобы лопнуло колесо. Выглянув в окно, женщина увидела, что горит капот ее автомобиля, выбежала на улицу и погасила пламя.

«Женщина, просмотрев видеозапись с камеры наблюдения, которая находится на доме, увидела незнакомца, который что-то подложил под ее машину, после чего та загорелась», - отмечено в сообщении.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Полиция просит граждан, которые стали свидетелями данного преступления или владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: улица 12-я Продольная, 42А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102.

Приметы злоумышленника: на вид 25 лет, рост около 165 см. Был одет в куртку и шапку темного цвета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на стоянке неизвестные сожгли кроссовер.