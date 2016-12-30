Суд отправил на два года за решетку жителя Николаевщины, который «угнал» у кума лошадь

Веселиновский районный суд Николаевской области приговорил к двум годам заключения местного жителя, который мошенническим путем украл лошадь с пастбища.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суде.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

В суде он полностью признал свою вину, рассказав, что был на пастбище вместе со своим кумом, который пас скот неподалеку от села Звенигородка.

«В ходе разговора, после употребления с потерпевшим спиртных напитков, у него возник умысел на завладение кобылой. Используя знакомство и хорошие отношения с потерпевшим, он попросил у него предоставить ему кобылу для поездки в магазин, чтобы купить водки, пообещав вскоре вернуться. Хотя на самом деле он собирался продать лошадь, так как ему нужны были деньги. Пострадавший позволил ему взять лошадь, после чего подсудимый сел верхом на лошадь и поехал в Мостовое Доманевского района Николаевской области, где продал кобылу за 4,5 тысячи. А потом поехал в Николаев, а через день поехал в Одессу», - говорится в приговоре суде.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно только в местах лишения свободы.

«Обвиняемый не работает, является отцом четырех детей, однако не оказывает материальную помощь на содержание своих детей, по месту жительства характеризуется с отрицательной стороны, склонен к пьянству и правонарушениям, от его сожительницы неоднократно поступали жалобы в сельсовет по поводу его злоупотреблений алкогольными напитками и поведения в семье», - говорится в приговоре суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в селе Полигон Жовтневого района Николаевской области неизвестные угнали у местных жителей коня.