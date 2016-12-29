Прокуратура завершила расследование «кривоозерского дела» и передала его в суд

Степан Божило 26 декабря следственным отделом прокуратуры Николаевской области завершено досудебное расследование уголовного производства по факту убийства жителя Кривого Озера Цукермана – материалы дела переданы в Кривоозерский районный суд.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает «Преступности.НЕТ».

- На протяжении четырех месяцев следственному отделу прокуратуры области удалось собрать максимальное количество доказательств, доказать вину четырех подозреваемых, которым оглашено о подозрении в рамках этого уголовного производства, к нанесению тяжких телесных повреждений и умышленного убийства местного жителя Кривого Озера Цукермана, - сообщил Божило.

По словам заместителя прокурора, сложность расследования производства состояла, в том числе, и в отсутствии максимального количества свидетелей, так как события развивались ночью.

- Следствие предприняло достаточно серьезные процессуальные мероприятия для установления объективной истины в производстве. Мы разобрались, кто являлся свидетелем и не принимал участия, а именно два сотрудника Кривоозерского отдела полиции, и кто непосредственно был участником всех этих событий, скажем так, виновные, - отметил Божило.

Также он добавил, что все четверо в ходе расследования активно сотрудничали со следствием.

- Интересным является тот факт, что действия сотрудников Кривоозерского отдела полиции, теперь уже бывших, удивляют своей непрофессиональностью. Они действовали во время задержания в нарушение Закона Украины «О полиции», - сказал Божило.

- Отдельно хочу отметить тот факт, с каким цинизмом это все происходило. Особенно это касается действия Ляхвацкого. В ходе проведения досудебного расследования нами было назначено огромное количество судебных экспертиз, которые касались различных моментов, которые необходимо было установить и мы установили, что на обуви правой ноги Ляхвацкого были обнаружены следы крови. Как в дальнейшем подтвердила судебно-медицинская экспертиза, эти сгустки крови подозревают погибшему потерпевшему Цукерману. Как было установлено, Ляхвацкий в ходе задержания наступал своей ногой на горло потерпевшего Цукермана (…) Нами было полностью установлено, кто наносил какие телесные повреждения, - добавил заместитель прокурора Николаевской области.

Кроме того, как отметил Божило, повреждения Цукерману наносились не после того, как он был одет в наручники, а до и во время их надевания.

- Говорить о том, что он получал телесные повреждения уже после того, как был в спецсредствах, нет оснований, - заявил Божило.

Остановился заместитель прокурора Николаевской области и на выступлениях людей на ток0шоу, которые заявляли, что они соседи и были свидетелями преступления. Однако, как отметил Божило, в ходе расследования стало известно, что все соседи слышали крики, шум, но из домов не выходили и фактически ничего не видели.

Также, как отметил Божило, баллистическая экспертиза установила, что именно из того пистолета, который был найден в реке Кодыма, и производились выстрелы в Александра Цукермана.

Обвинительный акт направлен в Кривоозерский районный суд Николаевской области.

Как известно, в ночь на 24 августа в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом и грабежом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. В ГУНП в Николаевской области 24 августа признали, что житель Кривого Озера умер после того, как полиция применила к нему силу. В николаевской полиции заявляли, что мужчине «стало плохо», после чего он умер. Утром 25 августа стало известно, что мужчина скончался от пулевых ранений. В ходе допроса один из задержанных в Кривом Озере полицейских признался, что он произвел несколько выстрелов в Цукермана, после чего выбросил пистолет в реку.