«Основной целью Ляхвацкого было остановить Цукермана», - зампрокурора Николаевщины об убийстве в Кривом Озере

Денис Ляхвацкий Экс-сотрудник Кривоозерского отделения полиция Денис Ляхвацкий стрелял в жителя Кривого Озера Александра Цукермана, чтобы остановить его.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 29 декабря, сообщил заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, отвечая на вопрос относительно того, установлен ли мотив убийства Цукермана, Божило отметил, что этому вопросу уделялось значительное внимание в ходе досудебного расследования.

- Нас интересовало, что именно подтолкнуло сотрудников правоохраниетльного органа, которые должны максимально придерживаться украинского законодательства, на такие действия. В СМИ звучали различные версии, догадки, как, к примеру, какой-то любовный «треугольник», либо личные неприязненные отношения. Мы установили, что в момент задержания Цукермана его (Ляхвацкого, - ПН) целью было применить оружие как средство останавливающего действия, - отметил Божило.

- Потерпевший Цукерман, согласно показаниям, держал в руках лопату, приближался к сотрудникам полиции, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, угрожал, что будет убивать сотрудников полиции, применять к ним насилие. И в этот момент у Ляхвацкого возникло желание осуществить какие-то действия, которые совершили бы останавливающее действие и он решил применить это устройство системы «Сталкер», - добавил он.

При этом, Степан Божило акцентировал внимание на том, что Денис Ляхвацкий вообще не имел права носить на службе этот пистолет.

- Вопрос в другом, они не имели права применять этот «Сталкер». Он (Ляхвацкий, - ПН) вообще не имел права его носить, поскольку «Сталкер» не находится на вооружении органов полиции, он никоим образом не регламентирован к использованию, - резюмировал заместитель прокурора Николаевской области.

Как известно, в ночь на 24 августа в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом и грабежом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. В ГУНП в Николаевской области 24 августа признали, что житель Кривого Озера умер после того, как полиция применила к нему силу. В николаевской полиции заявляли, что мужчине «стало плохо», после чего он умер. Утром 25 августа стало известно, что мужчина скончался от пулевых ранений. В ходе допроса один из задержанных в Кривом Озере полицейских признался, что он произвел несколько выстрелов в Цукермана, после чего выбросил пистолет в реку.