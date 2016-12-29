На Николаевщине соратники Яроша создали «Движение сопротивления» для борьбы с сепаратистами

В Николаевской области создали общественное «Движение сопротивления», которое будет направлено на патриотическое воспитание и противодействие сепаратизму.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Сергей Ильницкий Андрей Шараскин

Сообщается, что «возникновению организации предшествовала конференция по вопросам территориальной обороны и военно-патриотического воспитания молодежи, которая была проведена в декабре по инициативе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко».

«Задачей нового общественного формирования «Движение сопротивления» является патриотическое воспитание и участие общества в формированиях, способствующих обороне территории области в случае угрозы военной агрессии или возникновения беспорядков антиукраинских сил», - отмечено в сообщении.

- Это движение является результатом нашей совместной многомесячной работы, многих предыдущих встреч и собраний, - указал начальник штаба Украинской добровольческой армии Сергей Ильницкий. - Мы договорились оставить в стороне политические вопросы и поставить на первый план суверенитет и целостность государства, борьбу с сепаратистами и коллаборационистами и активное общественное противодействие в случае внешней агрессии.

На заседании Совета обороны области начальник управления по взаимодействию с силовыми подразделениями штаба УДА Андрей Шараскин официально сообщил представителям государственной безопасности региона о создании новой общественной инициативы. Сергей Ильницкий ознакомил участников заседания с меморандумом о создании «Движения сопротивления», подчеркнув, что новая организация является внеполитическим образованием.

По результатам собрания в Николаеве уже создана рабочая группа по связям «Движения сопротивления» с облгосадминистрацией, военными организациями и правоохранительными органами. В ближайшее время планируется разработка комплексной программы и плана действий по проведению учений подразделений территориальной обороны с привлечением представителей «Движения сопротивления».

- Наконец-то в вопросе территориальной защиты страны государство и общество будут действовать синергетически. Используя при этом огромный потенциал добровольцев для борьбы с внешними угрозами, - сообщил Шараскин. - В ближайшее время территориальные «Движения сопротивления» также начнут полноценно функционировать в Херсоне и в Одесской области, а впоследствии, надеемся, и в других регионах Украины.

Как известно, Украинская добровольческая армия является формированием, подчиненным экс-лидеру «Правого сектора» Дмитрию Ярошу. Ильницкий («Сокол») и Шараскин («Богема») являются соратниками Яроша.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Правом секторе» решили создать свое очередное представительство на Николаевщине.