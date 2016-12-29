В России задержали сторонников ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

По информации Федеральной службы безопасности России, в Дагестане задержаны семеро сторонников "Исламского государства" (ИГИЛ), готовивших теракты в московском регионе.

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на данные источника.

"Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", планировавшей совершение в московском регионе серии резонансных террористических акций", - передает издание полученную от ФСБ информацию.

В частности, у задержанных 7 членов группы было изъято большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к самодельному взрывному устройству.

По данным ФСБ, задержанные действовали по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. По словам источника агентства в правоохранительных органах республики, теракты готовились в новогодние праздники. Собеседник также отметил, что число задержанных может возрасти.

При этом источник ТАСС в силовых структурах Дагестана сообщает, что большинство задержанных являются выходцами из Хасавюртовского района республики и имеют отношение к хасавюртовской бандитской группе, в которой осталось еще около десяти человек.

Напомним, СБУ ликвидировала группировку, переправлявшую боевиков ИГИЛ из России в Европу.