Николаевская полиция рассказала, что нашла в СИЗО подозреваемых в угоне

В Снигиревском районе Николаевщины полиция нашла подозреваемых в угоне – оказалось, что они уже сидят в СИЗО.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В июне двое ранее судимых за имущественные преступления мужчин – 32-летний житель Березнеговатого и 18-летний уроженец Крыма угнали автомобиль «ВАЗ-21033», который владелец оставил во дворе многоэтажного дома.

«Как выяснилось, злоумышленники откатили транспортное средство от места парковки, сломали замок дверей, соединили провода и поехали. Во время побега мужчины не справились с управлением и въехали в забор дома. Транспортное средство похитители бросили и сбежали. Сотрудники Снигиревского отдела полиции разыскали их, но выяснилось, что преступники находятся в СИЗО за совершение имущественных преступлений на территории Новоодесского района», - рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленникам объявили о подозрении в угоне, им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Южноукраинске грабители попались полиции, когда пожаловались, что проститутка «кинула» их на деньги.