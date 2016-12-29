В Николаеве обокрали шесть автомобилей: из машин стащили сумки, аккумуляторы и магнитолы

В разных районах Николаева неизвестные обокрали шесть автомобилей.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

В Центральном районе в период с 18:00 до 19:00 28 декабря из автомобиля «Nissan», припаркованного возле дома №259 по проспекту Центральному, похитили документы. В Ингульском районе в период с 20:00 до 20:30 27 декабря неизвестные похитили сумку со спортивной одеждой из «Hyundai», который был припаркован у дома №70 по улице Электронной. Кроме того, в полицию Корабельного района обратились четверо местных жителей, которые сообщили о кражах из автомобилей.

«В ночь на 28 декабря неизвестные похитили магнитолу и аккумулятор из автомобиля «ВАЗ-2107», который находился возле дома №5А по улице Айвазовского, а также магнитолу, аккумулятор и инструменты из «ВАЗ-2107», который был припаркован у дома №12 по проспекту Корабелов. В период с 20:00 до 20:30 28 декабря из автомобиля «ВАЗ-2105», который находился по адресу проспект Корабелов, 2Б, злоумышленники украли аккумулятор, а из автомобиля «Москвич», припаркованного возле дома №22 по улице Остапа Вишни, похитили две коробки с натяжными потолками», - рассказали в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве поймали автовора, укравшего аккумуляторы из пяти автомобилей.