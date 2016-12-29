В Киеве двое подростков с ножом избили и ограбили послушницу храма

В Киеве в Дарницком районе два 13-летних подростка совершили разбойное нападение в храме.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции в Киеве.

На месте происшествия в полицию обратилась 62-летняя послушница. По ее словам, около 17:30, когда пенсионерка находилась в подвальном помещении церкви, к ней подошли двое ребят (на вид до 16-ти лет), нанесли ей телесные повреждения и под угрозой ножа завладели ящиком для пожертвований с денежными средствами.

Приметы юных нападавших сразу передали всем оперативным подразделениям и полицейским, которые патрулируют улицы. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъятые вещественные доказательства направила на экспертное исследование.

«И вскоре, благодаря слаженной работе сотрудников отдела криминальной полиции, недалеко от места совершения преступления задержали двух 13-летних подростков. В содеянном они признались полностью»,–сообщили в полиции.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. С несовершеннолетними правонарушителями сейчас работают следователи.

Напомним, на Ровенщине преступники ограбили несколько храмов — украли пожертвования для онкобольных детей.