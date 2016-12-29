В Киеве иностранец «заказал» конкурента по бизнесу, указав киллеру желательный способ убийства

Сотрудники Нацполиции задержали в Киеве иностранца, который заказал за $5 тысяч убийство своего конкурента по бизнесу.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Для этого он решил воспользоваться своими связями в преступной среде

"Бизнесмен передал киллеру аванс в размере 300 долларов США - для подготовки к совершению преступления. Кроме того, заказчик предоставил исполнителю информацию о распорядке дня и фото жертвы", - говорится в сообщении.

При этом злоумышленник самостоятельно определил способ убийства - инсценировка разбойного нападения или квартирной кражи, во время которой жертва должна была получить смертельную травму головы, указав при этом, что преступление необходимо совершить в определенный срок, поскольку "заказанный" конкурент планировал уехать из города.

"Полиция сначала инсценировала убийство столичного бизнесмена, а затем задержала злоумышленника во время передачи "убийце" оставшейся суммы - 4700 долларов", - добавили правоохранители.

Следователями открыто уголовное производство по факту подготовки к совершению умышленного убийства на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, ранее полиция предотвратила заказные убийства в Винницкой и Харьковской областях