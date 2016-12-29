«Mitsubishi» снизила стоимость авто для полиции, это дополнительно 101 машина», - Аваков

Корпорация Mitsubishi Motors существенно снизила стоимость автомобилей для Национальной полиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Глава корпорации Mitsubishi Motors господин Осами Месуко согласился принять во внимание мое обращение о возможности оптимизации стоимости автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в связи с особенностью ситуации в стране, и выразил готовность предоставить скидку. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины получил письмо от официального представителя корпорации Mitsubishi Motors в Украине по согласованию предоставления скидки в размере до 14% от начальной стоимости проекта», — написал Аваков.

По информации министра, в результате переговоров, Национальная полиция получает возможность приобрести за выделенные Украине в рамках Киотского протокола 958 440 774,25 грн. Ориентировочно на 101 специализированный автомобиль Mitsubishi Outlander PHEV больше (с учетом цветографической оборудования, охранно-громкоговорящего устройства и радиостанции).

Окончательная цена будет определена в ближайшее время после согласования изменений в договор и согласования новых количественных показателей в установленном порядке с Министерством экологии и природных ресурсов и другими органами, заверил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция Украины почти за миллиард гривен купит 635 автомобилей «Mitsubishi Outlander»