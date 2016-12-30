На Одесчине преступник после жесткого убийства женщины и ее двухлетней дочери хотел повторить «берлинский теракт»

В пгт Овидиополь в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двулетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации силовиков, на спецлинию «102» поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат дома был обнаружен обгоревший женский труп, в другой – тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

В то же время, по информации издания «Думская», которое ссылается на соседей убитой, события развивались следующим образом.

«Преступник сначала проник в дом ее брата Александра Н., который занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Особняк оказался пустым: хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика Ольги Ж., где расправился с ней и ее двухлетней дочкой Марией, после чего устроил пожар и там. Затем он сел в грузовик MAN, принадлежащий семье, и уехал. Муж несчастной в это время тушил горящий дом шурина», - сообщает издание.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований, по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.1 п.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

«В совершении данного уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний житель пгт Овидиополь, который скрылся с места происшествия на грузовом автомобиле «МАН» белого цвета (государственный номер ВН 66-91ЕН). Введен в действие оперативный план «Сирена». На поиск злоумышленника ориентирован личный состав Одесского гарнизона полиции. Проводятся первоочередные розыскные действия на установление места нахождения преступника», - сообщили в полиции вечером четверга, 29 декабря.

Позже стало известно, что убийца планировал на угнанном грузовом автомобиле прорваться в город Одесса и въехать в толпу людей, повторив, таким образом, теракт, произошедший накануне в Берлине. Однако силами полиции грузовик удалось не пустить в город.

«Автомобиль, который мчался по трассе, выведен силами полиции в сторону. В настоящее время силами полиции и Нацгвардии окружена территория, на которой в последний раз видели разыскиваемого», - говорится в вечернем сообщении полиции.

По информации «Думской», о своих планах убийца сообщил по телефону знакомому, который передал его слова полиции. Отсюда и информация о запланированном теракте.

«Обращаемся ко всем гражданам с просьбой не задерживать преступника самостоятельно, а сообщать о его местонахождении в полицию по телефонам «102» либо 779-40-61 (дежурная часть ГУНП в Одесской области)», - сообщили в полиции.