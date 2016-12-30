В Киеве прошли обыска 40 нелегальных игорных заведений: изъято 300 компьютеров, черная касса, оружие

В Киеве, в результате 40 одновременных обысков нелегальных игорных заведений следователи прокуратуры изъяли около 300 компьютеров, черную кассу и оружие.

Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следователями столичной прокуратуры в рамках дела о создании преступной организации пресечена деятельность нелегальных игорных заведений. В результате одновременных 40 обысков изъято 300 компьютеров, черная касса, оружие", -написал Луценко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино – еще на около 30 объектах игровой сети провели обыски. После этого губернатор Савченко, выражая благодарность правоохранителям, сделал призыв к тем, кто ведет подпольный игорный бизнес, заявив, что не шутит и призвал "крыс бежать".