Поиски овидиопольского убийцы продолжаются: автоматчики проверяют базы отдыха и коттеджные городки

Овидиопольца Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве 42-летней Ольги Ж. и ее двухлетней дочери Марии, двух поджогах и попытке теракта, продолжают искать.

Об этом сообщает «Думская».

Ночью операция, в которой участвуют больше 600 человек, была приостановлена: решили не подвергать риску людей. Утром поиски возобновили.

По мнению правоохранителей, за кольцо окружения преступник выйти не мог и прячется где-то в районе Дальника, Санжейки и Грибовки. Сейчас полицейские, солдаты и вооруженные добровольцы из числа местного населения обыскивают заброшенные дома и закрытые на зиму базы отдыха.

В населенных пунктах области, включая Одессу, усилили меры безопасности, на дорогах выставлены блокпосты, полиция проверяет все покидающие территорию автомобили.

Напомним, в пгт Овидиополь в четверг вечером, 29 декабря, мужчина убил женщину и ее двухлетнюю дочь, отсек им головы и поджег дом. После чего он намеревался на грузовике въехать в толпу людей в Одессе.