У Кабинета министров Украины появился госсекретарь

Первого заместителя министра Кабинета министров Украины Владимира Бондаренко официально назначили государственным секретарем правительства.

Об этом министр Кабмина Александр Саенко сообщил в Facebook.

"Хочу поздравить моего коллегу Владимира Бондаренко с официальным назначением на должность госсекретаря Кабмина. Для меня лично это назначение - крайне важная победа, и не только потому, что лично уважаю Владимира, и считаю, что его назначение - огромное достижение для Секретариата", - написал Саенко.

По его словам, то, что на такую ​​должность избран чиновник через открытый конкурс - это огромный прорыв в развитии государства.

Саенко объяснил, что государственный секретарь - это профессиональный руководитель высшего звена, задача которого - качественное воплощение политики, разработанной правительством и парламентом.

"Украина очень долго, более 10 лет, боролась за внедрение этой реформы. Но сегодня мы, наконец, имеем первые результаты конкурсов, и они дают повод с оптимизмом смотреть в будущее", - добавил министр.

Член правительства признал, что критики о конкурсах много. Он добавил, что "нынешние конкурсы - это пилотный проект, на котором проявляются все преимущества и недостатки новой системы, и поэтому ошибки обязательно будут.

"Мы должны на них научиться, и мы все уже учимся", - добавил министр.

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